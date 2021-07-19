رامز جلال يحتفل بـ20 مليون متابع على “فيسبوك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري رامز جلال ببلوغ عدد متابعيه 20 مليون شخص على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متمنياً أن يصل عدد محبيه إلى مليار شخص.

ونشر رامز جلال صورة له عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، مكتوباً عليها 20 مليون متابع، وعلق عليها قائلاً :”اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.. ربنا ما يحرمني منكوا يا إجدع فانز في الدنيا.. وعقبال المليار.. اللهم آمين”.

وحرص على الاحتفال بفوز فريقه المفضل النادي الأهلي المصري ببطولة الأندية الأفريقية، إذ نشر عدة مقاطع فيديو من حديثه عن مدى حبه للنادي الأهلي خلال برنامجه الأخير “رامز عقله طار”.

ولم يعلق النجم المصري مثل بقية زملائه بالوسط الفني على خبر مرض زميلته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي رغم الصداقة القوية التي تجمعهما، إذ حرص معظم الفنانين على نشر صورها ومطالبة الجمهور بالدعاء لها حتى تتخطى أزمتها الصحية.

وكان رامز جلال قد شارك كعادته في شهر رمضان الماضي ببرنامج المقالب “رامز عقله طار”، الذي استضاف من خلاله عدداً كبيراً من نجوم الفن والغناء وكرة القدم، كما حقق فيلمه “أحمد نوتردام” الذي عرض خلال موسم عيد الفطر الماضي أكثر من 18 مليون جنيه مصري كإيرادات من شباك التذاكر.