شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" يقترب من المليون الثامن فى شباك التذاكر بعد 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إيرادات فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، من الوصول إلى المليون الثامن فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى، بعد 5 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم يوم الأربعاء الماضى، وحصد 7 ملايين و760 ألف جنيه جاءت تفاصيلها كالتالى: الأحد حقق مليونًا و546 ألف جنيه، السبت مليونًا و260 ألف جنيه، الجمعة حصد 2 مليونًا و64 ألف جنيه، الخميس مليونًا و728 ألف جنيه، الأربعاء مليونًا و162 ألف جنيه.

واحتفل أبطال وصناع فيلم "العارف" بالعرض الخاص للعمل فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى فيلمز.



العارف

كما تواجد من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كل من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، المخرج مروان حامد، سوزان نجم الدين، الموزع نادر حمدى، أحمد الشامى، الكاتب أحمد مراد، محمد عطية، هدى مجد، نهى صالح، السيناريست محمد صلاح العزب، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".