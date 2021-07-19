شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فى حساب محمد السعدنى عبر انستجرام بعد نفيه شائعات وفاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز اسم الفنان الشاب محمد السعدني، الساعات القليلة الماضية، بعد تداول شائعات عن وفاته، وهو ما نفاه الفنان الشاب فى لايف عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، إذ خرج لطمأنة جمهوره مشيرًا إلى أنه بخير.

وقال فى فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "أنا كنت مخضوض من كتر الرسائل اللى جاتلى بس حقيقة الموضوع يستاهل إنى أطلع لايف وأتكلم عن خبر وفاتى".

وفى هذا التقرير نأخذ جولة فى حساب الفنان الشاب عبر موقع إنستجرام.

ويتابع الفنان الشاب ما يقرب من 25 ألف متابع عبر انستجرام، ويمكن اعتبار السعدنى نشط عبر موقع الصور الأشهر فى العالم.



احتفال السعدنى بعيد الأب



الفنان الشاب محمد السعدنى



الفنان محمد السعدنى

وأخر منشور للفنان الشاب هو اللايف الذى أوضح فيه حقيقة شائعات وفاته، وغلب على الصور الذى يشاركها الفنان الشاب على حسابه، صور من كواليس الأعمال الفنية التى شارك بها، وصور تجمعه بأفراد عائلته.



حساب محمد السعدنى بانستجرام



صور محمد السعدنى



السعدنى وسيد رجب



محمد السعدنى وطفله

وقال السعدنى فى اللايف الذى يرد على شائعات وفاته : "النجمة وفاء عامر كانت كتبت بوست وفاة محمد السعدنى بس أنا متأكد إن خانها التعبير، ومحددتش مين أتوفى وهو رجل أعمال يحمل نفس اسمى مش أنا".



محمد السعدنى وماجد الكدوانى



محمد السعدنى ومحمود حجازى



محمد السعدنى وهنا الزاهد

وتابع: "أنا بخير وزى الفل الحمد الله، وتأثرت جدًا من كتر الخضة وعيطت من حب الناس، أنا في الساحل وكنت بجيب سحور عشان أتسحر لوقفة عرفة وكان في حد جنبى بيجيب سحور وشاف خبر وفاتى دمع، وبعد كده شافنى وقالى أنت عايش ودمع وقعدت أضحك وأقوله أنا عايش والله".

واستكمل حديثه: "مبسوط من حب الناس، وكمية الرسائل اللى جاتلى أنا الحمدلله كويس وخبر وفاتى شائعة، وبشكر كل الناس اللي قلقت عليا وكلمتني وبعتذر جدًا لعدم ردى بس بجد ملحقتش أرد من مئات المكالمات، والرسايل شكرا وبحبكم جدا".