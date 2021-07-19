شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب داعية لـ ياسمين عبد العزيز: يارب ترزقها الشفاء العاجل وترحمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النجمة شيرين عبد الوهاب، بالشفاء العاجل للنجمة ياسمين عبد العزيز، وأن تقوم بالسلامة لكل محبيها وجمهورها فى ظل أزمتها الصحية الأخيرة.



ياسمين عبد العزيز

ونشرت شيرين، صورة لياسمين عبد العزيز عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة: "اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وأعطيت، وغفرت، ووهبت، أن ترزق ياسمين الشفاء العاجل يا رب، وترحمها مما يؤلمها، اللهم استجب يا مولانا".



شيرين عبد الوهاب

مرض ياسمين عبد العزيز

وكشف مصدر مقرب من النجمة ياسمين عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها فى الساعات الماضية، وقال المصدر إن ياسمين عبد العزيز فاقت من الغيبوبة التى دخلت فيها على مدار الساعات الماضية أثناء إجرائها عملية جراحية، إلا أنها مازالت فى الرعاية المركزة وحالتها أصبحت مستقرة، ولفت المصدر إلى أن المشكلة الأساسية التى تعرضت لها ياسمين كانت بسبب تلوث ميكروبى.

ياسمين عبد العزيز في الرعاية المركزة

وكانت الفنانة ياسمين دخلت فى غيبوبة وتم نقلها لغرفة الرعاية المركزة عقب تعرضها للعدوي البكتيرية نتيجة خطأ طبي.



حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي

القصة بدأت مع نشر الفنان أحمد العوضي بوست على صفحته بموقع فيس بوك عبر من خلاله عن حبه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وخوفه عليها قال نصاً: "ممكن ببان قدامكم دايماً قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا".

احمد العوضى لـ ياسمين عبد العزيز

ووجه رسالة لزوجته، "أنا ضعيف جداً من غيرك أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه.. بس أنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتنفذيه".

ياسمين عبدالعزيز

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا بحبك ألف مرة .. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك".

واختتم الرسالة بإعلانه مرضها وقال ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".