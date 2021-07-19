فن ومشاهير

أديل تخطف الأنظار فى حضور نهائى مباراة لكرة السلة NBA.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تخطف الأنظار فى حضور نهائى مباراة لكرة السلة NBA.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية أديل، الأنظار اليها في حضورها لنهائي كرة السلة NBA، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس باللون الأسود والذهبي مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية وارتداء القناع الطبي، وسط الجماهير في المباراة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الامريكية.

ووثق الكثيرون من الحاضرين للمباراة النهائية، ظهور النجمة العالمية أديل وسط الجماهير، وهي في كامل أناقتها وتواصل حفاظها على الفورمة التي وصلت اليها منذ عدة أشهر وفقدت على أثرها الكثير من الوزن.

harpersbazaar_ru_218730790_343367930711251_439405693216997919_n

 

harpersbazaar_ru_219614254_334969241446276_1922663660890444385_n

 

 

adelequeen__220678715_342733714126824_1254936720826479559_n

 

 

وفى تقرير سابق نشرته صحيفة الديلي ميل، كشف من خلاله عن نيه المطربة الشهيرة فى توسيع امبراطوريتها العقارية داخل بيفرلى هيلز، حيث اشترت ثالث قصورها داخل بيفرلى هيلز مؤخراً، لتضيف لمحفظتها العقارية ثلاثة قصور جعلوها تمتلك امبراطورية ضخمة.

 

وأكد تقرير الديلى ميل أن تلك هي عملية الشراء الثالثة للمغنية الشهيرة فى ضاحية هيدن فالى الحصرية، حيث يعيش هناك عدد من أصدقائها ممن يعتبروا بمثابة الأشهر في هوليوود مثل جينيفر لورانس وكاميرون دياز.

 

كما أضاف التقرير أن أديل اشترت منزلها الثالث في حي بيفرلي هيلز من صديقتها نيكول ريتشي، وتُظهر الصور الأولى حجم إمبراطوريتها العقارية المتنامية في بيفرلي هيلز بعد شراء منزلها الثالث من نيكول وزوجها الموسيقي جويل مادن.

 

 

move100halifax_219413375_133394938929929_4155912117243352820_n

 

move100halifax_219409743_880006615990056_2965289076745522095_n

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا