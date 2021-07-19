شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تخطف الأنظار فى حضور نهائى مباراة لكرة السلة NBA.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية أديل، الأنظار اليها في حضورها لنهائي كرة السلة NBA، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس باللون الأسود والذهبي مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية وارتداء القناع الطبي، وسط الجماهير في المباراة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الامريكية.

ووثق الكثيرون من الحاضرين للمباراة النهائية، ظهور النجمة العالمية أديل وسط الجماهير، وهي في كامل أناقتها وتواصل حفاظها على الفورمة التي وصلت اليها منذ عدة أشهر وفقدت على أثرها الكثير من الوزن.

وفى تقرير سابق نشرته صحيفة الديلي ميل، كشف من خلاله عن نيه المطربة الشهيرة فى توسيع امبراطوريتها العقارية داخل بيفرلى هيلز، حيث اشترت ثالث قصورها داخل بيفرلى هيلز مؤخراً، لتضيف لمحفظتها العقارية ثلاثة قصور جعلوها تمتلك امبراطورية ضخمة.