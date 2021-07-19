محمد السعدني: كنت بجيب سحور لما سمعت خبر وفاتي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار خبر وفاة الفنان محمد السعدني جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما نشرت الفنانة وفاء عامر، والفنانة أيتن عامر عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني حيث ظن عدد من الجمهور أن الراحل هو الفنان محمد السعدني.

ونشر الفنان محمد السعدني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يطمئن جمهوره ومحبيه على صحته وأن هذا الخبر مجرد إشاعة.

وقال السعدني :"السلام عليكم، الحقيقة من شوية طلعت إشاعة إني توفيت، وفجأة لقيت مئات المكالمات ورسائل كتير جدا، وبصراحة إني ما كنتش أحب إني أطلع أول مرة لايف، أتكلم فيه عن خبر وفاتي، الموضوع كله إن الفنانة وفاء عامر كتبت بوست إن وفاة محمد السعدني، هي محددتش مين اللي توفى".

وأضاف: "واللي عمل الضجة دي إن اسمي الوحيد أنا اللي في النقابة محمد السعدني، وهو دا اللي عمل ضجة، الحمد لله أنا بخير، بس أنا اتخضيت خضة هيستيرية، وأكاد أكون عيطت، وناس كلمتني وهي منهارة".

وتابع: "أنا في الساحل عندي شغل هناك، وكنت بجيب سحور، علشان أتسحر، وفي واحد جنبي، أتصل بصديق له وقاله محمد السعدني مات، وبصلي وقالي أنت عايش وأنت بجد، وقالي أنهم بيقولوا إني توفيت".

وعلق محمد السعدني على الفيديو: "أنا الحمدلله كويس وخبر وفاتي إشاعة، أنا الحمدلله كويس وخبر وفاتي أشاعة وبشكر كل الناس اللي قلقت عليا وكلمتني، وبعتذر جدا" لعدم ردي بس بحد ملحقتش ارد من مئات المكالمات والرسايل، شكرا" وبحبكم جدا"".

واشتهر الفنان محمد السعدني بتقديم الأدوار الكوميدية وبخاصة في فيلم "عندليب الدقي"، وشارك في رمضان 2021 في مسلسلي "فارس بلا جواز" و"ولاد ناس".