دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها في يوم عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - بهيرة فودة

طالبت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، في يوم عرفة، ونشرت دنيا صورة دعاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "في يوم عرفة، اللهم اشف دلال عبد العزيز شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم فرج همها وقوها وصبرها وارحمها بعد التعب وكافئها بعد الصبر، اللهم أنت الشافي المعافي، لا شافي إلا أنت، اشفها شفاءً من عندك، إنك على كل شيء قدير".

وكشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تطورات حالة النجمة دلال عبد العزيز، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "مدام دلال عبد العزيز في حاجة إلى دعوات محبيها وجميع الصالحين لها بالشفاء، وهي تحتاج جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي حتى هذه اللحظة، الحالة مستقرة ولكن بالأجهزة".

وأضاف: "بعض حالات كورونا بتيجي وتمشي، وحالات أخرى بتيجي وتسيب آثار التهابات تليفية على نسيج الرئة تضعف قدرتها على دخول الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يصبح مجهود النفس عاليا، والاحتياج لأجهزة التنفس ضروري".

تابع: "إن شاء الله حالة أستاذة دلال عبد العزيز تتحسن مع مرور الأيام والدعاء".

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز صحيا منذ فترة طويلة، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان، إصابتها بفيروس كورونا منذ 30 إبريل الماضي.