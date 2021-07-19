ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد والدتها: "ربنا يخليكي لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت ريهام حجاج، صورة لوالدتها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا مامي يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر وكل عيد ميلاد وانتي منورنا حياتنا بحبك قوي".

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم، قصة محمد أمين راضي، ومن تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج كريم العدل.