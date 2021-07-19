آدم الشرقاوي يوجه رسالة إلى والده الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الممثل الشاب آدم الشرقاوي رسالة إلى والده الراحل، والذي وافته المنية قبل أسبوعين.

ونشر آدم صورتين لوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "توفى والدي يوم 2 يوليو 2021. كان هناك الكثير من الأشياء التي رغبت أن أقولها لك، وأشياء كثيرة وددت أن تراها".

وأضاف: "جزء مني يعتقد حتى الآن أنك قد تدخل من الأب مبتسما لتخبرني أعرف أن كل شيء سيكون بخير".

وتابع: "لقد استغرقت بعض البعض للتعامل مع الشعور بالحزن، لكن أعرف أنك تريد منا المضي قدما، سأقضي الباقي من حياتي في محاولة جعلك فخور وأن أرفع اسم عائلتنا عاليا، أرقد في سلام يا أبي، أحبك".

ووفقا لمصدر مقرب من "آدم" لـ"الخليج 365"؛ فإن والده عانى صحيا، وساءت حالته بالأيام الأخيرة ما جعل نجله يسافر له، ولكن القدر لم يُمهله لرؤية ابنه للمرة الأخيرة.

وحقق آدم الشرقاوي شهرة كبيرة في مصر والعالم العربي بمشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، ومايان السيد وغيرهم، تأليف وإخراج تامر محسن، في رمضان 2021.