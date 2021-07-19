خاص| هل محمد الشرنوبي ممنوع من المشاركة في مسرحية "ياما في الجراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أحدث فصول النزاع القضائي بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، نشرت الصفحة الرسمية للمحامي ياسر قنطوش، على موقع "فيسبوك"، بيانا تحذيريا بشأن علاقة موكلته المنتجة سارة الطباخ بالفنان محمد الشرنوبي، وحقها في إدارة أعماله، وعدم أحقيته في التعاقد على أي عمل فني دون الرجوع لها وأن يتم ذلك من خلال شركتها، ما هو موقف الفنان الذي يستعد للمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب"؟

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، أجاب قائلا: "تعاقد الفنان محمد الشرنوبي على المشاركة بالمسرحية قانوني تماما، ولم ولن يكون هناك أي تأثير لهذا البيان، وذلك لعدة أسباب، النقابة لم يصدر عنها أي قرار بإيقاف الفنان، بل أوقفت نظر الشكوى حتى الفصل في القضية، وهو أيضا ما أعلنت عنه الرقابة على المصنفات الفنية، وتم حفظ الشكوى".

وتابع: "صدر في 7 أبريل الماضي حكم نهائي من المحكمة الإقتصادية، تمت الإشارة به إلى إلغاء عقد الوكالة الذي كان قد وقعه مع المنتجة سارة الطباخ، وبالتالي لا تلك الصفة والسند القانوني لمنع ووقف التعاقد، مع العلم إن المنتجة لم تقم بالطعن على الحكم الذي أصبح نهائيا".

وأضاف: "النزاع القضائي بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ لم ينته بعد، إذ حددت محكمة أول الشيخ زايد أيام 14 و 15 سبتمبر لنظر طعن المنتجة على الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 7 سنوات، بتهمة تبديد أموال تخص الفنان، وسبق وقامت محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام ".

وكان ياسر قنطوش المحامي بصفته المستشار القانوني للمنتجة سارة الطباخ قد قال في البيان، أن العقد المبرم بينها وبين المطرب محمد الشرنوبي مازال ساريا ولم تصدر أية أحكام قضائية بفسخ التعاقد وأنها الوكيل الحصري لكافة أعماله الفنية".

وتابع : "يهيب المستشار القانوني على كل الجهات الرسمية وشركات الإنتاج عدم التعامل مع الشرنوبي إلا من خلال وكيلته الحصرية المنتجة سارة الطباخ، خاصة بعد ما أقرت كل النقابات الفنية بصحة العقد وأحقية سارة الطباخ".

المخرج مجدي الهواري قد كشف عن انضمام الفنان محمد الشرنوبي إلى مسرحية "ياما في الجراب"، التي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني، وإياد نصار، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد التاجي، وكارمن سليمان..