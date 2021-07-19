قبل ياسمين عبدالعزيز.. هؤلاء خضعوا للعلاج والمتابعة بدعم من الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان وائل عبدالعزيز عن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الفنانين والفنانات الذين خضعوا مؤخرا للعلاج تحت رعاية الرئيس.

ووجه وائل عبدالعزيز عبر صفحته في موقع فيسبوك، الشكر إلى الرئيس وكتب: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي والد لكل المصريين، علي إرسال فريق طبى متكامل لمتابعة الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العملية آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".

شريف دسوقي

نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وقال دسوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"ـ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر، مضيفا: "لو فضلت أشكر الرئيس مش هوفيه حقه وكذلك مجلس الوزراء ووزارة الصحة".

فاطمة كشري

ومن جانبها قالت الفنانة فاطمة كشري لبرنامج "كلمة أخيرة" أنها استنجدت بالرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتدخل بعد معاناتها الصحية الأخيرة، ووجهت نداءً له: "والحمد لله ربنا كرمني باتصال هاتفي بتكليف من الرئيس لنقلي لمستشفى الشفاء وتلقيت الرعاية اللازمة هناك".

دلال عبد العزيز

تخضع الفنانة دلال عبد العزيز للمتابعة والعلاج تحت إشراف د.عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الذي كشف مؤخرا عن معاناتها من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، رغم تماثلها للشفاء من الفيروس.

علي حميدة

خضع الفنان الراحل علي حميدة للعلاج على نفقة الدولة، وتم نقله من أحد مستشفيات مرسى مطروح، وخضع للعلاج في معهد ناصر، بنائا على توجيهات الرئيس السيسي.