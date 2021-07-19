إليسا: “انتخابات النقابات مجسم عن اللي رح يعملو الشعب بالانتخابات المقبلة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ينتظر الجمهور مواقف الفنانة اللبنانية إليسا المعارضة والتي تعبّر دائماً عن وجع الناس.

إلى ذلك، اعتبرت إليسا ان انتخابات النقابات، هي مثال ما سيفعله الشعب اللبناني في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص: “انتخابات النقابات هيي مجسم عن اللي رح يعملو الشعب اللبناني بالانتخابات النيابية المقبلة. التغيير جايي لو شو ما عملو وهددو وخوّنو وجوّعو… مبروك للثورة وحركة النقابة تنتفض.

وكانت عبّرت إليسا عن غضبها برسالة حادّة اللهجة عبر حسابها الخاصّ تهجمّت من خلاله على الطبقة السياسية الحاكمة محملة إياها مسؤولية إستمرار تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي في لبنان، فكتبت: “الله يعين هالبلد! إلى “الجحيم” دُر: كل شي بيهون وبيرخص – حتى حياة الناس وكراماتهم وصحّتهم وأرزاقهم! – كرمال عيون صهر “العهد القوي”.