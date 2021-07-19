نادين نسيب نجيم: “أهلا وسهلا فيكي بصالون زيزي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تستعد الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لإطلاق مسلسلها الجديد “صالون زهرة” إلى جانب باقة من الممثلين.

وشوّقت نادين الجمهور لمسلسها الجديد “صالون زهرة” الذي يجمعها بالممثل السوري معتصم النهار.

اذ نشرت الإعلان على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليه بشكل طريف، قائلة: “أهلا وسهلا فيكي بصالون زيزي ساعة اللي بدك بتشرفيني أسعارنا مدروسة بس عقلاتنا مضروبة”.

يُذكر أن “صالون زهرة” من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد. وكان أمس آخر يوم تصوير للمسلسل.