ما هو مصير الطبيب المتسبب بمرض ياسمين عبد العزيز؟ النقابة تكشف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 4:51 مساءً

قال عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر إبراهيم الزيات، في تصريحات تلفزيونية: “إن في حالة إثبات بأن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز خطأ طبي، سيحاسب الطبيب المتسبب بأزمتها بكل الطرق، سواء عن طريق القانون في النيابة العامة، أو عن طريق الحساب في النقابة”.

وشدد الزيات على أن الحساب يشمل جميع الأطباء “حتى لو اسمه كبير”، والحساب يبدأ بدرجات متفاوتة من العقاب، بداية من اللوم وحتى الشطب من النقابة نهائيا وإيقافه عن العمل.

ولفت إلى أن “استخدام المنظار الجراحي له إرشادات دولية يجب أن تتبع، وإذا خالف شخص هذه الإرشادات يدخل في إطار الإهمال الطبي، كما أن هذه الإرشادات تحدد الأماكن التي يتم فيها استخدام هذا المنظار”، مؤكدا أن عقوبة الإهمال الطبي تحدد على حسب الخطأ والجرم.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عنها خطأ جراحي من أحد الأطباء ما سبب بإصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة، كما تضامن الكثير من الفنانين والمتابعين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة ياسمين الصحية بالتعليقات الإيجابية والدعاء لها.

وكان الفنان المصري تامر مجدي كشف، أمس الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية، وطلب من محبيها الدعاء لها. وقال مجدي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية”.