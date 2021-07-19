شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات نجوم الفن في يوم عرفة لـ ياسمين عبد العزيز بعد إفاقتها من الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن، على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، وأن تقوم بالسلامة من أزمتها الصحية التي تعيشها حاليًا، وطالبوا من جميع متابعيهم ومحبيهم الدعاء لـ ياسمين فى يوم عرفة متمنين أن يستجيب الله دعواتهم.

مرض ياسمين عبد العزيز

وكتب النجم صلاح عبد الله، قائلاً: "في هذا اليوم الطيب يارب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك الشفاء لكل مريض والسعادة لكل حزين آمين، وأرجوكم الدعاء لبنتي الغالية ياسمين يارب يابنتي تعيِّدي في بيتك مع أسرتك وحبايبك يارب".



صلاح عبد الله

أصالة تدعو لـ ياسمين عبد العزيز

وقالت الفنانة أصالة: "في العيد أدعوا لإنسانة بتشبه زينة العيد كلّها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم .. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسلامة آمين يارب العالمين، أدعوا لها في اليوم المبارك تكون مع ولادها وحبايبها في العيد".



أصالة

وكتب السيناريست تامر حبيب، قائلا: "اللهم أنت الشافى المعافى ربنا يشفيكى يا ياسمين و تقومي بالسلامة ادعوا لها"، وقالت الفنانة دينا: "في هذه الايام المباركة أرجو الدعاء لياسمين عيد العزيز ربنا يشفيها ويعافيها ويردها لبيتها وعيلتها بالسلامة. يارب نسألك ان تشفيها لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين".



تامر حبيب



دينا