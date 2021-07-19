شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها فى يوم عرفة: فرج همها وقويها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النجمة دنيا سمير غانم، في يوم عرفة لوالدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل من أزمتها الصحية التى تعانى منها حاليًا، وتخضع خلالها للرعاية الطبية فى أحد المستشفيات.

وكتبت دنيا عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: فى يوم عرفة اللهم أشفى دلال عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما، اللهم فرج همها وقويها وصبرها، وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر، اللهم أنت الشافى المعافي لا شافى إلا أنت أشفها شفاء من عندك إنك علي كل شيء قدير"، وتفاعلت معها النجمة هند صبرى، وعلقت على منشورها قائلة: "اللهم آمين".



دنيا سمير غانم

ونشرت دنيا وإيمى سمير غانم خلال الأيام الماضية 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

كما استعادت الفنانة إيمى سمير غانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال نشر عدة صور لهما عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم 3 صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى فى مرحلة الصغر وهى تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".

كما نشرت الفنانة إيمى سمير غانم منذ عدة أسابيع صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.