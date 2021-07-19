شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدني .. بدأ فى "الناظر" ولمع فى "أبو العروسة" و"ملك وكتابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغل الممثل الشاب محمد السعدنى، أذهان الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعد تداول شائعة وفاته والتي خرجت بسبب لغط فى الاسم، وجاء هذا اللغط عندما أعلنت الفنانة وفاء عامر، على حسابها بموقع فيس بوك عن وفاة أحد أصدقائها المقربين، ويسمى محمد السعدنى، ليلتبس الأمر مع الكثيرين الذين ربطوا ما كتبته وفاء عامر، بالممثل السعدنى وتم تداول صوره على فيس بوك.



محمد السعدني

وفاة محمد السعدني

خرج بعد ذلك العديد من أصدقائه على حساباتهم الشخصية بموقع فيس بوك ونفوا هذه الشائعة تمامًا مؤكدين أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، كما أن وفاء عامر نفسها أوضحت بعد ذلك أن هناك لبس حدث لأن ما أعلنت وفاته هو رجل أعمال وصديق للعائلة، ليقرر بعدها محمد السعدنى الظهور في لايف على إنستجرام ويوضح كل الأمور.

محمد السعدنى ممثل شاب يتمع بخفة ظل ولذلك شارك في العديد من الأعمال الكوميدية حيث كانت بدايته في فيلم "الناظر" عام 2000 وجسد دور الطالب سامى في المدرسة الثانوية والذى شارك في مسابقة المدرسة بعد محاولات حسن حسنى إبعادهم على المسابقة، وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها "ملك وكتابة" و"مطب صناعى" و"ما تيجى نرقص".



الفنان محمد السعدني

كما ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الازعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"لاد ناس" وأخيراً "حلوة الدنيا سكر".



محمد السعدنى