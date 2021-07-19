مطربة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور : ” أنا تعبانة أوي “

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 02:56 مساءً - توجهت المطربة ” سوما ” بطلب الدعاء من الجمهور بالشفاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى .

فكتبت سوما في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي ولكل مريض .. محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسيمن عبد العزيز وكل مريض ” .

كما خرجت المطربة سوما بتصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع بعد خروجها من غرفة العناية المركزة مشيرة إلى تعبها الشديد فقالت : ” أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلى في الأيام المفترجة دي ” .