كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 02:56 مساءً - توجهت المطربة ” سوما ” بطلب الدعاء من الجمهور بالشفاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى .
فكتبت سوما في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي ولكل مريض .. محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسيمن عبد العزيز وكل مريض ” .
كما خرجت المطربة سوما بتصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع بعد خروجها من غرفة العناية المركزة مشيرة إلى تعبها الشديد فقالت : ” أنا تعبانة أوي ومحتاجة الناس تدعيلى في الأيام المفترجة دي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مطربة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور : ” أنا تعبانة أوي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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