الرئيس السيسي يدعم ياسمين عبد العزيز بفريق طبي في أزمتها الصحية

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 02:56 مساءً - كشف الفنان ” وائل عبد العزيز ” عن إرسال الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” لفريق طبي متكامل لمتابعة حالة شقيقته الصحية الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” .
وذلك على خلفية الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا عقب إجرائها لعملية جراحية دخلت على إثرها في غيبوبة بعد إصابتها بتلوث في الدم والتي فاقت منها في الساعات الماضية وتتواجد حاليا في الرعاية المركزة .
فكتب وائل عبد العزيز في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متوجها بالشكر للرئيس السيسي : ” نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العملية ” .
وتابع : ” آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا .. دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير ” .
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