من جديد .. ياسمين صبري تثير الجدل حول حملها

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يوليو 2021 02:56 مساءً - طرحت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” عبر أحد حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالين إلى جمهورها ومتابعيها أشارت من خلالهما إلى نقلة وتغيير سوف يحدث لها خلال الفترة القادمة .
فكتبت ياسمين صبري في سؤالها الأول : ” ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ ” .. وجاء السؤال الثاني في منشور آخر : ” ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي ؟ ” .
وأثارت هذه الأسئلة حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين الذين توقع البعض منهم أن هذه النقلة هي حملها من زوجها رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” .
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