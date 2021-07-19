شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدني عن شائعة وفاته: كنت بجيب سحور فى الساحل ولقيت الناس بتقول إنى مُت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان محمد السعدنى، أصدقاءه ومحبيه على صحته بعدما تردد شائعات قوية خلال الساعات الماضية عن وفاته، وتحدث محمد السعدنى، في فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "أنا كنت مخضوض من كتر الرسائل اللى جاتلى بس حقيقة الموضوع يستاهل إنى أطلع لايف وأتكلم عن خبر وفاتى".

وفاة محمد السعدني

وأضاف السعدنى فى فيديو ظهر فيه لايف: "النجمة وفاء عامر كانت كتبت بوست وفاة محمد السعدنى بس أنا متأكد إن خانها التعبير، ومحددتش مين أتوفى وهو رجل أعمال يحمل نفس اسمى مش أنا".

محمد السعدني : أنا زي الفل

وتابع: "أنا بخير وزى الفل الحمد الله، وتأثرت جدًا من كتر الخضة وعيطت من حب الناس، أنا في الساحل وكنت بجيب سحور عشان أتسحر لوقفة عرفة وكان في حد جنبى بيجيب سحور وشاف خبر وفاتى دمع، وبعد كده شافنى وقالى أنت عايش ودمع وقعدت أضحك وأقوله أنا عايش والله".

واستكمل حديثه: "مبسوط من حب الناس، وكمية الرسائل اللى جاتلى أنا الحمدلله كويس وخبر وفاتى شائعة، وبشكر كل الناس اللي قلقت عليا وكلمتني وبعتذر جدًا لعدم ردى بس بجد ملحقتش أرد من مئات المكالمات، والرسايل شكرا وبحبكم جدا".