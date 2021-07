شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل House of the Dragon بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف مسلسل الخيال والإثارة House of the Dragon، المشتق من أحداث مسلسل GOT الشهير، بسبب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، ضمن طاقم عمل الإنتاج الخاص بالمسلسل في لندن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على مسلسل House of the Dragon، قرروا وقف المسلسل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تنص عليها المملكة المتحدة، بعد اكتشف حالة مصابة بفيروس كورونا، ضمن أفراد إنتاج المسلسل أثناء إجراء عملية المسح الدورية لطاقم عمل المسلسل.

ومن المقرر أن تستأنف عملية التصوير يوم الأربعاء المقبل، بعد توقف لمدة يومين، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها وقف عملية التصوير بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة، ففي الأيام القليلة الماضية توقف تصوير "Bridgerton" مؤقتًا بعد اكتشاف حالة إيجابية، وسرعان ما استأنف عملية التصوير، ثم توقف مرة أخرى بعد حالة أخرى.

وفى تصريحات سابقة لرئيس منصة HBO الأمريكية، أكد من خلالها أن المسلسل الوحيد الذي تم البدء في تصويره هو مسلسل House of the Dragon الذي يسرد قصة حياة التايجريان، مضيفًا أن كل المسلسلات المشتقة والمرتبطة بمسلسل GOT، هو في مراحل مختلفة من المباحثات والمشاورات.

وأكد رئيس المنصة الأمريكية في التصريحات التي نقلتها فاريتي، أن مسلسل House of the Dragon، هو الوحيد الذي تم البدء في تصويره، مؤكدًا أن باقي المسلسلات في مراخل مختلفة من التطور، مضيفًا: "يعتقد المشاهدون أن لدينا 10 مسلسلات تم البدء في تصويرها في الوقت الحالي، وهو ما ينافي الواقع".

يتم تصوير مسلسل House of the Dragon حالياً في إنجلترا، بقيادة المنتج التنفيذي رايان ج.كوندال والمخرج التنفيذي ميغيل سابوشنيك، وهو أحد أعضاء مسلسل "GOT".