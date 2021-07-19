شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ ياسمين عبد العزيز: حبيبتي.. الله يشفيكى ويعافيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سمية الخشاب، على الدعاء للنجمة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، وتمنت لها السلامة من أزمتها الصحية التي تعيشها حاليا، وغردت سمية عبر حسابها على تويتر، قائلة: "حبيبتى ياسمين الله يشفيكى ويعافيكى وتقومى بالسلامة لأولادك وجمهورك إن شاء الله".

مرض ياسمين عبد العزيز

سمية الخشاب بـ ياسمين عبد العزيز

القصة بدأت مع نشر الفنان أحمد العوضي بوست على صفحته بموقع فيس بوك عبر من خلاله عن حبه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وخوفه عليها قال نصاً: "ممكن ببان قدامكم دايماً قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا"

ووجه رسالة لزوجته : "أنا ضعيف جداً من غيرك أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه.. بس أنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتنفذيه".

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا بحبك ألف مرة .. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك".،وختم الرسالة بإعلانه مرضها وقال ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".