رامي صبري يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب رامي صبري رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشر رامي صورة لياسمين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لأولادك وحبايبك وأهلك، اللهم أمين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

طلب الفنان وائل عبد العزيز، من الجمهور، الدعاء لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، مساء الأحد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

وأعلنت الفنانة شذى، مساء الأحد الماضي، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله".

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب"