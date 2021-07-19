رسالة حنان ترك للفنانة دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة حنان ترك للفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي خضعت لعملية جراحية مؤخرًا.

ونشرت "ترك" صورة مجمعه في إطار واحد لدلال عبدالعزيز والفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع ِ"إنستجرام".

وعلقت حنان ترك على الصورة: " اللهم إنه يوم عرفه يوم إستجابة الدعاء ونزول الرحمات .. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.. اللهم إستجب دعائنا واشف أحبابي دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وعافهم واعف عنهم وردهم إلينا وإلى أسرهم وأحبابهم في أتم صحة وعافية يارب العالمين".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية .

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

طلب الفنان وائل عبد العزيز، من الجمهور، الدعاء لشقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل، مساء الأحد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أرجو من السادة الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي"