"اللهم اشفها".. أحلام تدعو لياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تعاني من أزمة صحية منذ يومين.

ونشرت أحلام صورة "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "ياسمين عبدالعزيز، يارب بحق اسمك الشافي اشف ياسمين عبدالعزيز وعافها وردها لأولادها وأحبابها سالمة أنت قادر يارب".

وكشف الإعلامي سيد علي تفاصيل حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، مساء أمس الأحد ،وقال: "ياسمين عبدالعزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس قوي، وكانت في مستشفى كويس قوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه فيه فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا"

وأضاف: "ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة".

وتابع: "الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".

وكان الفنان أحمد العوضي قد كشف مساء السبت الماضي أن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خضعت لعملية جراحية، وطالب جمهوره بالدعاء لها