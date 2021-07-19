محمد أبو الحسن.. عمل مهندسا زراعيا وصدفة كانت السبب في نجوميته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمد أبو الحسن، الذي يعتبر من أشهر نجوم الكوميديا.

وُلد محمد أبو الحسن عبدالله في القاهرة في 19 يوليو عام 1937، ونال شهرة كبيرة بدور حنفي في مسرحية "سك على بناتك

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات قد لا تعرفونها عن الفنان الراحل:

_ تخرج في كلية الزراعة عام 1960، وعمل مهندسًا زراعيًا بمديرية التحرير

_ عُين في التليفزيون ببرامج الأطفال، وعمل بالإخراج والتمثيل

_ قدمته الفنانة نجوى سالم في مسرحية (حاجة تلخبط) عام 1971، ثم اشترك بعد ذلك في عدد من المسرحيات منها (المتزوجون، من أجل حفنة نساء، حاول تفهم يا ذكي).

_ وكان دوره الأبرز على اﻹطلاق في مسرحية (سك على بناتك)، حين قدم شخصية "حنفي" خطيب "فوزية" الشخصية التي لعبتها الفنانة سناء يونس

_ لعب الحظ دورًا كبيرًا في حصوله على الدور، وكان الفنان أسامة عباس يلعب دور "حنفي" على المسرح، وجاء سفر أسامة عباس واعتذاره عن المسرحية، فرصة لأبو الحسن الذي كان يعمل في المسرحية بدور "رئيس الجرسونات"، فتم إسناد الدور له وُصورت المسرحية به.

_ قدم للتليفزيون العديد من الأعمال كمسلسلات (الوسية، المال والبنون، على هامش السيرة).

_ في عام 1986 بدأ المرض يعرف طريقه لجسده، وفوجئ أثناء عمله بآلام شديدة في القلب نقل على أثرها للمستشفى واستدعت حالته السفر إلي باريس لإجراء جراحة تغيير 7 شرايين في القلب تحملت نفقتها الفنانة سهير رمزي، ومنذ ذلك الحين قلت أعماله إلى أن وصلت للعدم

_ في ديسمبر 2009، أرسل الفنان محمد أبو الحسن، رسالة للإعلامي معتز الدمرداش، قال فيها: "أنا الفنان محمد أبو الحسن، فنان سابق ومتسول حاليًا"، بعدها، استضافه الإعلامي معتز الدمرداش، وبكى خلال اللقاء من نكران زملاء له في الوسط الفني

_ خلال الفترة الأخيرة من حياته ظل طريح الفراش وكان يعاني من عدة أمراض بالقلب، حتى وافته المنية يوم الثامن من يونيو عام 2014 نتيجة اﻹصابة بأزمة قلبية