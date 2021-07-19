شقيق ياسمين عبد العزيز: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل فريقا طبيا لمتابعة حالتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان وائل عبدالعزيز عن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب وائل عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، آملين من الله- عز وجل- الشفاء العاجل لبنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا".

وكشف الإعلامي سيد علي تفاصيل حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، مساء أمس الأحد ،وقال: "ياسمين عبدالعزيز كان عندها مشكلة في الرحم، وكانت تتابع مع دكتور كويس قوي، وكانت في مستشفى كويس قوي، ولكن وهي بتعمل المنظار حصل مشكلة في القولون، والقولون لأنه فيه فضلات وكده بتدخل في المعدة، فحصلها مشكلة، وقعدت في غرفة العمليات كتير جدا".

وأضاف: "ياسمين عبد العزيز الآن في اللحظة التي أحدثكم فيها فاقت من الغيبوبة، وإن شاء الله هتخرج وهتبقى زي الفل، وألف سلامة يا فنانة يا جميلة".

وتابع: "الأخطاء الطبية واردة في كل مكان في الدنيا، ولكن العملية زادت أوي الصراحة، اللي مش عارف يستخدم المنظار نقوله إيه؟".

كان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره مساء السبت الماضي بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وفي منشور آخر كتب العوضي: "يا جماعة بعد إذنكم.. أي تصريح عن الحالة عن طريقي، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم ليها بالشفاء العاجل.. هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم، دي كفاية إنها تهون عليها، شكرا ليكم".

و كتب شقيقها وائل عبدالعزيز أمس: "صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".