فن ومشاهير

ما هي تطور الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز ؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

دلال عبد العزيز

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس “” محمد النادي، في مداخلة مع برنامج “حضرة المواطن”، إن حالة دلال عبد العزيز لا تزال على نفس الوتيرة، إذ تحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، وجهاز الأكسجين، ولا تستطيع التنفس بدونهما، مطالبا من محبيها استمرارية الدعاء لها حتى تتخطى هذه الأزمة.

وتابع النادي: “الحالة مستقرة ولكن على الأجهزة، بدونها لا تستطيع دلال عبد العزيز التعايش أو التنفس”، مؤكدا أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، ستسجيب للعلاج وسيتم شفائها بالاستعانة بالأدوية والرعاية اللازمة إلى جانب الدعاء المستمر لها.

وأضاف أن دلال عبد العزيز من النوع الثاني تصنيفا للإصابات، موضحا أنه “حدث لديها تليف على نسيج الرئة بسبب الالتهابات، مما يستدعي دائما وضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي، لمساعدتها على التنفس بصورة جيدة، لأن بدونها يصبح مجهود التنفس عالي، واحتياج بعض الأجساد للأجهزة يختلف عن أجساد أخرى، فالبعض يشفى سريعاً، والبعض يتطلب مساعدة الأجهزة لفترات طويلة ويدعى الكوفيد طويل المدى، وهو ما تعاني منه دلال عبد العزيز”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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