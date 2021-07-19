اليابان تبتكر طريقة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 12:52 مساءً

نشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الروسية على منصة “تلغرام”، صورة تكشف عن المواد المستخدمة في صناعة الأسرة المحضرة للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

أظهرت الصورة المنتشرة، القوالب الداخلية للأسرة والمصنوعة من الكرتون الصلب المعاد تدويره.

وكشفت مجلة “explica.co” بعض المعلومات عن الأسرة، التي صممت من قبل شركة “Airweave”.

تتميز هذه الأسرة بحجمها غير المعتاد، حيث صنعت خصيصا لتناسب شخصا واحدا فقط.

وأشار أحد المنظمين إلى أن هذه الأسرة الموضوعة للاعبين، هي بمثابة رسالة مفتوحة للاعبين المشاركين في الألعاب الأولمبية في طوكيو، بالتقيد بإجراءات التباعد وعدم إقامة العلاقات الجنسية بين الرياضيين نظرا لصغر الأسرة وعدم تحملها للأوزان.