بالصورة: ميسي يحطم رقم رونالدو القياسي خارج الملعب!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتبر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من أكثر الشخصيات شعبية وتأثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، ويملكان حسابات بأرقام قياسية على كل المنصات الرقمية.

بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2021، حقق ميسي حلمه بنيل لقب كبير مع منتخب “التانغو” بعد مسيرة طويلة ومحاولات عديدة فاشلة، حيث وصل إلى نهائي كوبا أمريكا 4 مرات إضافة إلى نهائي كأس العالم 2014.

واستطاع ميسي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا أن يطرد نحس النهائيات ويتوج باللقب الذي انتظره طويلا، ما انعكس بشكل واضح على فرحته الجنونية باللقب، فشارك سعادته مع أحبائه وعشاقه على منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم.

ونالت إحدى صور ميسي مع كأس كوبا أمريكا رقما خرافيا من الإعجابات تجاوز 20 مليون إعجاب في موقع “إنستغرام”، ليتمكن من تحطيم الرقم القياسي بعدد الإعجابات بمنشور رياضي في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الذي كان بحوزة رونالدو (أكثر من 19 مليون إعجاب).

ويعتبر رونالدو الشخصية التي تملك أكبر عدد من المتابعين في “إنستغرام”، حيث يتابعه أكثر من 315 مليون شخص، وهو رقم غير مسبوق في المنصات الرقمية، في حين يتابع ميسي أكثر من 233 مليونا.