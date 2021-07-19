هكذا ردت حلا شيحة على انتقادات والدها لها بعد أزمتها مع تامر حسني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 19 - يوليو - 2021 11:53 صباحًا

لا تزال أزمة الفنانة المصرية حلا شيحة مع الفنان تامر حسني تتفاعل بسبب فيلم “مش أنا” بعد أن تبرأت من فيديو كليب يجمعها بحسني ضمن الفيلم. وقالت حلا شيحة: “الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن”.

ووجهت حلا، رسالة جديدة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بعد أن ردت على تصريحاته بشأن أزمتها الأخيرة، مؤكدة حبها له وتفهمها لخوفه عليها من أي ضرر.

وقالت حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام: “حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا ابداً وانا متفهمة حبك وخوفك عليا وانت أغلى الناس، انت غالي عندنا كلنا”.

وعبَّر أحمد شيحة، خلال تصريحات إعلامية، عن غضبه الشديد تجاه ابنته وما تفعله وتقوله، مؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج، واعتبر أن خطأها هذه المرة كبير جداً، وأن والدتها مريضة وانهارت عندما علمت بما كتبته.

وردت بعدها حلا على والدها، موضحة مدى صدمتها من رأيه في أزمتها الأخيرة، وموقفه من زوجها معز مسعود، مشددة على أن موقفها من الفن واضح وأن القرار الذي اتخذته بشأن فيلم “مش أنا” كان بكامل إرادتها وأنها ليست مدفوعة من أحدهم ولا حتى زوجها.

وهاجم عدد من الممثلين والفنانين حلا شيحة بسبب تصريحاتها، وأبرزهم إلهام شاهين، وراندا البحيري، والشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين، والمخرج محمد العدل، بالإضافة إلى والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.