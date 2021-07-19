شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يزيل الستار عن لقطات جديدة لفيلمه Jungle Cruise قبل عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، عن لقطات جديدة لفيلمه المقبل Jungle Cruise، قبل أيام من طرحه الفيلم المقرر له يوم 29 يوليو من الشهر الجاري، ونشر مقطع فيديو قصير منذ قليل لبعض اللقطات الجديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن اقتراب وصول الفيلم في دور العرض السينمائي.

وينتظر عشاق ذا روك، طرح الفيلم بشكل كبير، وهو ما يظهر في تفاعل الجمهور على الفيديوهات التي ينشرها من حين لآخر للترويج للفيلم منذ عدة أشهر.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.