شكرا لقرائتكم خبر عن "لا حقيقة عند بوابة راشومون" على مسرح مركز الإبداع 24 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم طلاب مركز الإبداع الفني العرض المسرحى "لا حقيقة عند بوابة راشومون" يوم 24 يوليو لمدة 5 أيام على مسرح مركز الإبداع الفنى الساعة 8 مساءً، تحت إشراف المخرج "خالد جلال" ومن إنتاج صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.فتحى عبدالوهاب.

"لا حقيقة عند بوابة راشومون" إخراج كريم شهدى و بطولة ريهام سامي، أحمد الشاذلي، نديم هشام، هدير الشريف، كريم شهدى، ويفتح شباك التذاكر الساعة 7 مساء والتذاكر مجانية و بأسبقية الحضور، مع الالتزام بالسعة المقررة للمسرح و الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

من ناحية أخرى، يستعد البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار لاستقبال الجمهور في عيد الأضحى بعدة مسرحيات تعرض ما بين القاهرة والإسكندرية، والتي تبدأ جميعها في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام العيد، بـ 9 عروض مسرحية متنوعة ومختلفة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.

"ليلتكم سعيدة" و "سيدة الفجر" و"الصندوق"

تقدم فرقة المسرح القومي عرض "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، وذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء، وتقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، من إخراج رضا حسنين، وذلك في تمام التاسعة مساء، وتفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا ، وإخراج أسامة رؤوف وذلك في تمام السابعة والنصف مساء .

"أفراح القبة" و "Dogs"

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض " أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم الفرقة أيضا عرض" Dogs " فكرة وإخراج كمال عطية، وذلك على مسرح السلام بشارع قصر العيني في تمام الثامنة مساء .

"نجوم من خشب" و"عفركوش"

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب" من تأليف حمدي عطية، ومن إخراج سيد رستم، وذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "عفركوش" من تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي، و ذلك في تمام السادسة والنصف على مسرح متروبول بالعتبة.

"نضارة المهرج" و "أحلام شتوية"

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم حفلتين متتاليتين لعرض "نضارة المهرج" ضمن مشروع عروض " أحلام شتوية "، من تأليف محمد ناصف، ومن إخراج يوسف أبو زيد، وذلك في تمام الرابعة عصرا، والسادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

قاع

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، فكرة وإخراج محمد مرسي، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.