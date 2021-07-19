بلقيس تتعرض لوعكة صحية.. وتنشر صورتها داخل المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: نقلت النجمة بلقيس فتحي، إلى المستشفى عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، اضطرتها لتدخل الأطباء للعلاج. وشاركت بلقيس جمهورها، عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، صورة لها وهي على سرير الشفاء، من داخل أحد المستشفيات، وقد تبين إجراؤها فحوصاً طبية.

وحاولت بلقيس طمأنة الجمهور على وضعها الصحي، واصفة الوعكة الصحية بأنها بسيطة، ثم اعتذرت لجمهورها عن عدم استكمال “فيديو” كانت تصوره لمشاركته معهم.

ونوهت بأنها ستغيب لفترة لم تحددها، على أن تعود مجدداً للتواصل مع الجمهور، وطلبت منهم الدعاء لها، فكتبت: “وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي”.

ومؤخراً، كشفت بلقيس فتحي عن تحضيرها أغنية جديدة باللهجة المصرية، مُبيَّنةً أنّ الفكرة جاءت لها بسبب تفاعل المصريين مع أغنيتها “ممكن”، التي أطلقتها رفقة النجم العراقي سيف نبيل قبل نحو شهر، وحققت نجاحاً كبيراً تخطى 71 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.

وقالت بلقيس، في تصريحات إذاعية، إنّها ستطرح الأغنية قريباً، وتتعاون فيها على مستوى الكتابة واللحن مع عزيز الشافعي، وتحمل اسم “دبلوماسي”، وهي من توزيع جلال حمداوي.

وعبَّرت بلقيس عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها “ممكن”، والتي طرحتها على طريقة الديو الغنائي، مُبيَّنةً أنَّها أثناء الاستعداد لتنفيذ الأغنية لم تكن تتوقع هي وسيف نبيل أن تُحقق ذلك النجاح القوي فى الوطن العربي، وأن تظل متصدرةً “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

وأشارت إلى أنّها كانت تشعر بنجاح الأغنية لعدة عوامل، من بينها الشكل الموسيقي والكلمات الرومانسية، غير أنّ النجاح فاق كل التوقعات التي كانت قد رسمتها قبل وأثناء تقديم الديو الغنائي.

على جانب آخر، تُحيي بلقيس حفلاً غنائياً كبيراً في دار الأوبرا المصرية، يوم 12 أغسطس المقبل، على خشبة النافورة في الهواء الطلق، وذلك بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

ومن المنتظر أن تُقدِّم بلقيس برنامجاً غنائياً يتضمن باقةً من أعمالها الخاصة التي قدَّمتها على مدار مشوارها الفني، أهمها أغنيتاها الأخيرتان اللتان حققتا نجاحاً كبيراً في سوق الأغنية العربية، وهما “ممكن” و”انتهى”، إذ من المعروف أنَّ الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على “السوشيال ميديا”.