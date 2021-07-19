الموت يفجع كاظم الساهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى النجم ​كاظم الساهر​ عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي أحد أعضاء فرقته الموسيقية، حيث نشر صورة الراحل معلقاً بقوله: “الأستاذ أحمد عدنان، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون”.

وكان المطرب العراقي نعى ضحايا مستشفى الناصرية في بلاده، حيث قضى أكثر من 92 شخاصاً نحبهم، وأصيب أكثر من 100 شخص في حريق شبّ في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا.

وكتب مقدماً تعازيه: “ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

يُذكر أنّ وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وجّه دعوةً رسمية إلى الساهر للغناء في بلده بعد انقطاع دام نحو ربع قرن، من خلال إحياء حفل افتتاح او ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم في مدينة البصرة، والمقرر اقامتها في شهر كانون الاول (يناير) من عام 2022 المقبل.