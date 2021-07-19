الظهور الأول لفيفي عبده بعد أزمتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بفيديو “لايف”، عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، قالت فيه: “صباح الفل من الساحل الشمالي، بسم الله الرحمن الرحيم، دي أول لقطة باخدها من الساحل الشمالي السنة دي، أنا فرحانة جداً وعايزة أقولكم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأضافت: “أنا فرحانة إن ربنا شفاني وعفاني وعايزة بعد كدا أطلع وأشكر الدكاترة، والناس اللي تعبوا معايا”.

وتابعت: “يلا بقى نهيّص، وأنا جيت الدنيا علشان نهيص، بحبكوا أوي”.

وكانت فيفي عبده قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية بسبب حقنة في ظهرها تلقتها بطريقة خاطئة، واضطرتها للخضوع لجراحة. ونشرت فيفي وقتذاك فيديو من داخل المستشفى قالت فيه: “يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي ادّاني حقنة في ضهري، اتسبّبت أدخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلّعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى ادعولي”.