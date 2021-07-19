مشاهير مصابون بـ”عمى الألوان”.. تعرفوا إليهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتشر مرض عمى الألوان بين الرجال أكثر من السيدات، حيث معدل الإصابة بين الرجال واحد من كل 12، والسيدات واحدة من كل 200، ووفقاً للأكاديمية الأميركية لطب العيون فإن الحالة الطبية المعروفة باسم “عمى الألوان”، هي عبارة عن فقدان الشخص القدرة على التمييز بين الألوان الطبيعية، وعادة تكون حول عدم التمييز بين اللونين الأحمر والأخضر، وأحياناً درجات الأزرق.

مشاهير هوليوود، وأيضاً مشاهير العالم والشخصيات العامة منهم من لم يسلموا من الإصابة بهذا المرض. لذا، نعرض في التقرير التالي أشهر النجوم الذين يعانون “عمى الألوان”:

كيانو ريفز

صرح الممثل الأميركي، كيانو ريفز، أكثر من مرة، بأنه مصاب بـ”عمى الألوان”، حيث كتب قصيدة توثق حالته في التخبط بين الألوان عام 1991، وكان مفادها أنه لا يستطيع التفريق بين الأسود والأزرق والأحمر والأخضر.

مارك زوكربيرغ:

لا يستطيع مؤسس منصة “فيسبوك” العالمية، مارك زوكربيرغ، التفريق بين الأحمر والأخضر؛ لذلك اختار اللون الأزرق لوناً رسمياً لمنصته؛ لأنه اللون الذي يستطيع رؤيته بشكل صحيح.

بيل كلينتون

يواجه الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، صعوبة بالغة في التفريق بين اللونين الأحمر والأخضر، ويحتاج لاستخدام ضوء خاص من أجل رؤية الألوان بشكل صحيح، علماً بأن مرض “عمى الألوان، وراثي في عائلة كلينتون، حيث ورثه من والديه.

الأمير ويليام

صرح دوق كامبريدج، الأمير ويليام، بإصابته بعمى الألوان بشكل علني من قبل. ويواجه الأمير صعوبة في التفريق بين اللونين الأخضر والأصفر، ويظهر غالباً وهو يرتدي اللونين الأبيض والأزرق.

إيدي ريدماين

يعاني الممثل الإنجليزي، إيدي ريدماين، “عمى الألوان”، واللون الوحيد الذي يستطيع رؤيته وتمييزه بسهولة هو الأزرق. وخلال دراسته الجامعية قدم أطروحة مكونة من 30 ألف كلمة لوصف لوحة إيف كلاين “IKB 74″، وهي لوحة زرقاء بالكامل؛ لأنه اللون الوحيد الذي يتمكن من رؤيته بوضوح، ودون معاناة.

هووي مانديل:

صرح هووي مانديل، المنتج والممثل الكوميدي وعضو لجنة برنامج “أميركا غوت تالنت”، عن معاناته مع عمى الألوان وهناك الكثير من الألوان التي لا يستطيع رؤيتها بوضوح أو التمييز بينها.