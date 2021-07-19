8 قواعد جمالية تساعد سيدات العائلات الملكية على الظهور بشكل مذهل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتبر نساء العائلات المالكة مثالاً للموضة والجمال، وباعتبارهن يظهرن في الأماكن العامة، وتملأ صورهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم؛ لذا فهن ملتزمات بالعديد من القواعد المتعلقة بالمكياج..

في ما يلي الأسرار التي تجعل الأميرات والدوقات يظهرن بمظهر مذهل:

رسمة الحواجب

بعد زواجها من الأمير وليام، عملت كيت ميدلتون على تحسين شكل حواجبها، من خلال ضبطهما بشكل بسيط، ما جعل العينين تبدوان أكثر انفتاحاً، بينما تظهر الحواجب طبيعية ودقيقة.

إبراز خط الفك

كان استخدام “الكونتور” في المكياج أمراً مهماً لإخفاء عيوب الوجه، لكن يجب الاستخدام الصحيح له، وعدم الإفراط في تلطيخ الوجه به، لكن بدلاً من ذلك يجب إضفاء اللمسات الصحيحة.

وتطبيقاً لهذه القاعدة، تستخدم كيت ميدلتون ظلاً وردياً من البرونز، ما يمنح وجهها مظهراً جديداً.

أحمر الشفاه الكلاسيكي

لا تخشى شارلين، أميرة موناكو، استخدام أحمر الشفاه اللامع، إذ يمنح ظلال الشفاه الكلاسيكي من اللون الأحمر مظهراً جريئاً مذهلاً.

وتتعمد شارلين، أيضاً، أختيار ملابس أنيقة، وتختار بمهارة درجات اللمعان والألوان غير اللامعة لباقي وجهها.

طلاء الأظافر النود

تفضل الأميرة اليابانية، هيساكو تاكامادو، قص أظافرها على شكل مربع، ودائماً ما يعطيها مظهراً مثالياً، وفي أغلب الأحيان، تقوم الأميرة بتطبيق طلاء الأظافر باللون البيج أو درجات اللون النود، ويعتبر استخدام هذه الألوان أمراً منتشراً بين نساء العائلات المالكة في العديد من الأماكن، خاصة أفراد العائلة المالكة البريطانية.

كريم الأساس الطبيعي

بدأت ميغان ماركل استخدام كريم الأساس الخفيف، الذي لا يخفي لون بشرتها الطبيعي والنمش، بعد أن أصبحت عضواً في العائلة المالكة البريطانية، ويعتبر أفضل طريقة لتطبيق كريم الأساس، ليعطي مظهراً طبيعياً هو استخدام “البيوتي بلندر”، وليس الفرشاة.

تسريحات الشعر البسيطة

تتجنب سيدات العائلات المالكة تسريحات الشعر المعقدة، التي تجعل الشعر ثقيلاً ملتصقاً ببعضه بعضاً، فهن يفضلن تسريحات الشعر المنسدلة، التي تعطي الشعر مظهراً صحياً ولامعاً، وتولي الملكة رانيا، ملكة الأردن، اهتماماً خاصاً لتسريحات شعرها البسيطة.

الاستعانة بنصائح خبراء التجميل

لاشك في أن كل فتاة وامرأة تمتلك ذوقاً خاصاً في وضع المكياج، لكن اتباع النصائح التجميلية من خبراء التجميل أمر مهم، وكانت الأميرة ديانا تعتمد وضع الكحل الأزرق في عينيها كثيراً، حتى نصحتها فنانة المكياج، ماري غرينويل، بالتخلي عن الكحل الأزرق، لجعل اللون الأزرق الطبيعي لعينيها أكثر إشراقاً ووضوحاً.

ترطيب البشرة

تعتمد الملكة إليزابيث الثانية على تطبيق مكياجها بنفسها، وتستعين فقط بفناني الماكياج المحترفين عند التحضير للمناسبات العامة، ويبلغ عمر الملكة إليزابيث الخامسة والتسعين، ويبدو أن الترطيب اليومي للبشرة، هو الذي يساعدها على الظهور بمظهر أصغر من عمرها بكثير.