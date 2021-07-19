حلا شيحة وتعليق صادم عن ياسمين عبدالعزيز.. "تضامن أم تجارة؟"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاعلت الفنانة المصرية حلا شيحة، وسط اشتعال أصداء "توبتها" وانسحابها من الوسط الفني، مع مرض ياسمين عبدالعزيز.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام"، صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، أثناء تأديتها مناسك "العمرة"، وهي ترتدي عباءة وحجابا، وأرفقتها بتعليق قائلة: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبدالعزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين".

وتابعت: "معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها، ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويا رب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر"، وهو التعليق الذي أثار جدلا كبيرا وهجوما على الفنانة حلا شيحة، مثيرة تساؤل حول صدق تضامنها أم تجارة بالقصة؟.





وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".