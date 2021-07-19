نجوم الفن يطالبون الجمهور بالدعاء لياسمين عبدالعزيز: "ادعولها تقوم بالسلامة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى خبر دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز في غيبوبة تامة، بظلاله الكئيبة على الوسط الفني في مصر والعالم العربي.

عبّر العديد من النجوم عن حزنهم الشديد، والدعاء لها بالشفاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع "أنستقرام": اللهم بحق هذه الأيام المباركة، أن تشفي ياسمين عبد العزيز، دعواتكم لأختي وعشرة عمري، الطيبة الجدعة".





ونشرت النجمة منى زكي صورة لياسمين عبدالعزيز عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع "أنستقرام"، وعلّقت قائلة: "يارب بحق الأيام الكريمة دى تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يارب".





فيما نشر أحمد حلمي صورة ياسمين عبدالعزيز وأرفقها بتعليق قائلاً: "ما أحوج المريض إلى دعاء لا يستطيع ان يطلبه منكم.. ادعو لياسمين بالشفاء، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس.. اشفي كل مريض.. آمين يا رب العالمين".





كما عبّر الفنان الكبير صلاح عبدالله عبر "فيسبوك" عن حزنه قائلاً: "في كل الظروف الصحية الصعبة اللي مريت بيها من 2010 كانت دايمًا جنبي، أرجوكم تدعو من قلوبكم لبنتي الغالية الجدعة الأصيلة المخلصة الطيبة ياسمين عبد العزيز، يارب أرزقها الشفاء التام والعاجل يارب، بنتي حبيبتي وضحكة عيني وبسمة قلبي في أصعب الأوقات ألف سلامة يا ياسمينى يادودي يا أجمل الجميلات".

وأبدت الفنانة ريهام عبدالغفور تأثرها الشديد، وقامت بنشر صورة تجمعها بالنجمتين ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي وعلقت قائلة: "سلامتك يا حبيبتي يا أصيلة، يا جدعة يا عشرة العمر، ربنا يقومك بالسلامة ويطمنا عليكي يا رب".





وتأثرت أيضاً الفنانة إسعاد يونس بهذا الخبر الحزين، وتوجهت بالدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلة: "يا رب يا حنان يا منان، نسألك باسمك الأعظم أن تمد لياسمين عبدالعزيز يد الشفاء، وأن تبرىء جسدها من كل علة".



وطالب النجم كريم عبدالعزيز الجمهور بالدعاء لها عبر حسابه على "أنستقرام" قائلاً: "دعواتكم بالشفاء العاجل للأخت و الصديقة الجدعة وعشرة السنين.. ربنا يشفيها ويقومها بألف مليون سلامة".





يذكر أن هناك حالة من التكتم على تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، يفرضها أفراد أسرتها.

وكان زوجها الفنان أحمد العوضي طالب جمهورها بالدعاء لها، موضحاً أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها.



وكتب العوضي، في رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها.

