تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز.. الرئيس المصري يتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف "وائل"، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن اهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمتابعة حالتها بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "نشكر سيادة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والد كل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا.. دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خير".

يذكر أن أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفرض حالة من التكتم الشديد حول مرضها، والأسباب التي أدت إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها غرفة العناية المركزة.





وكان الفنان تامر مجدي كتب في تدوينة له عبر "فيسبوك": "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".



كما طالب زوجها أحمد العوضي، في رسالة مؤثرة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" الجمهور بالدعاء لها بالشفاء قائلا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".