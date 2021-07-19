شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فاقت من الغيبوبة ومازالت بالرعاية المركزة بحسب مصادر مقربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النجمة ياسمين عبد العزيز عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها فى الساعات الماضية، وقال المصدر إن ياسمين عبد العزيز فاقت من الغيبوبة التى دخلت فيها على مدار الساعات الماضية أثناء إجرائها عملية جراحية، إلا أنها مازالت فى الرعاية المركزة وحالتها أصبحت مستقرة، ولفت المصدر إلى أن المشكلة الأساسية التى تعرضت لها ياسمين كانت بسبب تلوث ميكروبى.

وكانت الفنانة ياسمين دخلت فى غيبوبة وتم نقلها لغرفة الرعاية المركزة عقب تعرضها للعدوي البكتيرية نتيجة خطأ طبي.

القصة بدأت مع نشر الفنان أحمد العوضي بوست على صفحته بموقع فيس بوك عبر من خلاله عن حبه لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وخوفه عليها قال نصاً: "ممكن ببان قدامكم دايماً قوي لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا"

ووجه رسالة لزوجته، "أنا ضعيف جداً من غيرك أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه.. بس أنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتنفذيه".

وأضاف: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا بحبك ألف مرة .. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك".

واختتم الرسالة بإعلانه مرضها وقال ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتوا دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".