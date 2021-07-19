شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تبدأ تصوير فيلم "أنا بابا يلا" بعد انتهائها من مسلسل "الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة غادة عادل تصوير فيلم "أنا بابا يلا"، للنجم بيومى فؤاد بعد انتهائها من تصوير مسلسل "الثمانية"، للفنان آسر ياسين ومن المقرر أن يعرض فى موسم رأس السنة وفقًا للخطة التى وضعتها الجهة المنتجة للعمل، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صالح .

من ناحية أخرى بدأت الفنانة غادة عادل تصوير مشاهدها فى مسلسل "الثمانية"، فى التجمع الخامس وجمعت المشاهد بينها وبين بطل العمل آسر ياسين وباقى فريق المسلسل، وينتمى لنوعية 8 حلقات ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجارى.

وكانت آخر أعمال غادة عادل فيلم أحمد نوتردام للنجم رامز جلال، والفنان خالد الصاوي، والفنان الشاب حمدي الميرغني، والنجم بيومي فؤاد، ويقدم الفيلم الجديد فكرة سفاح النساء، والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق، إلى أن يوقع رامز الذى يجسد شخصية الصحفي، بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.