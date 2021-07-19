بعد تدهور صحتها.. إليكم قرار السيسي بشأن الفنانة ياسمين عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

بعد ساعات من الإعلان عن مرضها وتواجدها في العناية المركزة، بسبب خطأ طبي، تدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأصدر توجيها، اليوم الاثنين، بشأن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وقال الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد/ عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا”.

وفي منشور آخر، طالب الصحافيين ورواد مواقع التواصل بعدم نشر تصريحات أو صور غير صحيحة بشأن الحالة الصحية لشقيقته، والاكتفاء بالدعاء لها بالشفاء. وقال: “لما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي”.

وكان الفنان المصري تامر مجدي كشف، أمس الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية، وطلب من محبيها الدعاء لها. وقال مجدي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية”.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عنها خطأ جراحي من أحد الأطباء ما سبب بإصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة، كما تضامن الكثير من الفنانين والمتابعين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة ياسمين الصحية بالتعليقات الإيجابية والدعاء لها.