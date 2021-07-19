تعتيم ونفي من أسرتها.. جدل حول الوضع الصحي لياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من القلق سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، بعد أن كتب الفنان أحمد العوضي، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالباً فيه جمهوره ومتابعيه بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز نظراً لتعرضها إلى أزمة صحية مفاجئة استدعت إجراء عملية جراحية دقيقة.

ورغم التكتم الشديد على حالتها الصحية من قبل زوجها الفنان أحمد العوضي، إلاّ أنّ الأخبار المتعلقة بوضعها الصحي، تواترت خلال الساعات القليلة الماضية، وتشير إلى تعرضها إلى تسمم في الدم نتيجة خطأ طبي خلال إجراء جراحة لها ما استدعي دخولها الرعاية المشددة وضرورة إجراء جراحة أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

هذه الأخبار نفاها العوضي خلال تصريحات صحافية، مؤكداً أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية لزوجته عار تماماً من الصحة، مؤكداً أن الجراحة التي أجرتها دقيقة، وهي في حاجة إلى دعاء جمهورها.

وتصاعد الشعور بالقلق على الفنانة المصرية من قبل جمهورها بعد خروج الممثل تامر مجدي، ليؤكد خلال منشور له عبر “فايسبوك” أنها دخلت في غيبوبة تامة.

فيما أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لا يعلم تفاصيل تخص الحالة الصحية لها، وقال في تصريحات صحافية إن زوجها أو شقيقها هما من يملكان معلومات صحيحة ودقيقة عن وضعها الصحي متمنياً لها الشفاء العاجل.

وبسبب كثرة الأخبار المتداولة عن الحالة الصحية للفنانة، خرج زوجها أحمد العوضي وأوضح عبر حسابه على “فايسبوك” أنها تمكث في العناية المشددة في الوقت الحالي وتحتاج فقط إلى الدعاء من الجميع، كما طالب بعدم تلقي أي معلومة عن حالتها الصحية إلا من خلاله.

وعلق قائلاً: “أرجوكم بعد أذنكم أي تصريح عن الحالة يتم عن طريقى فقط، وأنا لم أقل أي تصريح عن ياسمين إلا أنني طلبت منكم الدعاء لها”، وتابع: “هي في الرعاية حالياً ومحتاجة دعواتكم التي تهون عليها”.

وكان وائل شقيق ياسمين قد أعرب عن حزنه الشديد بشأن الوضع الصحي لها، وفضل عدم الكشف عن أي تفاصيل حول حالتها وكذلك نوع العملية الجراحية التي أجرتها، واكتفى بوصف حالتها بـ”الخطيرة”.

وقال مصدر مقرب من العوضي وزوجته، في تصريحات صحافية إن الفنانة المصرية تعرضت لخطر كبير بسبب هذه الجراحة، ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وحرص عدد من الفنانين على دعمها من خلال تكثيف الدعاء لها ومناشدة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي أن يدعوا لها في هذه الأيام المباركة، ومنهم أحمد حلمي ومنى زكي وكريم فهمي وهيفاء وهبي.

ويذكر أنّ ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “اللي مالوش كبير”، إلى جانب زوجها أحمد العوضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.