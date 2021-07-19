يشكو الظلم.. إيمان البحر درويش يقرّر الهجرة من مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة كبرى، قرر الفنان المصري إيمان البحر درويش الهجرة، عن مصر نهائياً، وذلك عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وعلّق قائلاً: “أشوف وشكم بخير!… أترك لكم العيشة الكريمة التي لن تتحقق في ظل هذا الظلم والفساد الذي لن ينتهي أبداً، وسترون البركة التي سوف تهل عليكم من رب العالمين الذي لا يرضى بالذل والهوان”.

وكان قد أثار جدلاً منذ فترة بعد تصريحاته وهجومه الأخير على مشروع تحلية البحر الذي تقوم به مصر، في أزمة كبرى له مع المحامي سمير صبري الذي تقدم ببلاغ ضده للنائب العام يتهمه بـ”التطاول على رئيس الدولة المصرية والتحريض على الفوضى”.

وفي تعليق سابق على هذه الضجة، أكد في تصريحات صحافية أنه “مُستعد للموت من أجل بلاده، التي يحبها ويعشق ترابها”، مضيفاً أنّ رده على كل هذه الاتهامات التي طاولته بعد تصريحه الأخير، بأنّه مستعد لدخول السجن في سبيل حب مصر، بل لا مانع من الموت لأجلها. وقال: “يا مصر لو على الموت أنا مت 100 مرة، وإيه يعني لما أموت لأجلك مرة”.

وجاء ضمن نص البلاغ، أنّ “المشكو في حقه هاجم على صفحته الشخصية الرئيس المصري، وحمّله مسؤولية التفريط في مياه النيل، والسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة، حيث جاء بالمنشور عبارات تتهم الرئيس بالتفريط في مياه النيل”.

وأضاف صبري أن “ما سطره المُبلّغ ضده في منشوره المُشار إليه، الغرض منه هو التشكيك في قرارات القيادة المصرية، والإضرار الجسيم بسُمعة مصر أمام العالم أجمع، وإهانة رئيس الجمهورية، مُختتماً بلاغه مُلتمساً إصدار الأمر بالتحقيق في ما ورد به”.

وكان إيمان قد تعرّض إلى وعكة صحية شديدة منذ أشهر عدّة، كشف عن تفاصيلها في لقاء سابق عبر “النهار العربي”.

وأكّد أنّه أصيب بنزيف حاد في المخ نتجت منه إصابة بالشلل النصفي، الطولي بالجانب الأيسر، ولكنه عاد وأكّد أنّ الله منّ عليه بالشفاء، وأصبح يتمتع بحالة صحية جيدة.