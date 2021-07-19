نادر الأتات في الصدارة ومليون مشاهدة لـ”حلّي عنا” في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت أغنية النجم اللبناني نادر الأتات الجديدة “حلّي عنا” أكثر من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة فقط من صدور الكليب الخاص بها عبر قناة نادر الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “حلّي عنا” رواجًا واسعًا إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. وتصدّر فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في لبنان وسوريا والأردن وعدد من البلدان العربية.

أغنية “حلّي عنا” من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم.

على صعيد آخر، يحيي نادر الأتات حفلًا غنائيًا كبيرًا يجمعه مع النجمين عاصي الحلاني وملحم زين بمناسبة عيد الأضحى في لبنان، وتحديداً في فندق Saint George – عين المريسة في بيروت، من تنظيم متعهد الحفلات والمنتج الفني علي الأتات.