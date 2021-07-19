"يا رايحين للنبي الغالي".. صدى أغاني الحج يملأ الدنيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجواء روحانية رائعة يعيشها المسلمون في موسم الحج، وفي هذه اللحظات الفريدة ترتفع الأيادي بالدعوات الطيبة.

فيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنية "يا حتة من قلبي"

وتتلاقي قلوب المسلمين في هذا المشهد البديع، ويردد الجميع بصوت يملأ الدنيا "لبيك اللهم لبيك"، وقد تأثر الشعراء ونجوم الطرب بهذا المشهد، وحرصوا على توثيق فرحة المسلمين بأداء فريضة الحج، لذا قدموا أغاني تتحدث عن جلال هذه المناسبة المقدسة، وتصف أثرها الجميل على النفس.



وفي هذا التقرير ترصد"الخليج 365" أبرز الأعمال الغنائية المصرية التي يملاء صداها الدنيا في موسم الحج كل عام:

ليلى مراد

قدمت ليلى مراد فكرة جميلة تدور حول وداع الحجاج قبل سفرهم وتقول كلمات الأغنية "يا رايحين للنبي الغالي، يا ريتني كنت وياكم، واروح للهادي وازوره، وابوس من شوقي شباكه".

الأغنية من تأليف أبوالسعود الإبياري، وألحان رياض السنباطي، وتمَّ تقديمها في أحداث فيلم "ليلى بنت الأكابر" (إنتاج عام 1953).





محمد فوزي

قدّم محمد فوزى أغنية "الله أكبر" ضمن أحداث فيلم "حب وجنون" للمخرج حلمي رفلة (إنتاج عام 1948) وكتب كلماتها عبدالعزيز سلام ولحّنها محمد فوزي.

وتقول كلمات الأغنية "يا اللي أنت زُرت البيت، وعلى النبي صلّيت، ومن زمزم اتوضيت، نادى الهوى لبيت من فوق جبل عرفات".

وحققت هذه الأغنية البديعة نجاحاً كبيراً لأنها تعبر عن فرحة المسلمين عند أداء فرضة الحج المقدسة.

كما قدم محمد فوزي أغنية أخرى بعنوان "لبيك أن الحمد لك".





أم كلثوم

تعاونت كوكب الشرق أم كلثوم مع الشاعر الكبير بيرم التونسي في أغنية "القلب يعشق كل جميل" (إنتاج عام 1972) ووضع لحنها المبهر الموسيقار رياض السنباطي.

تقترب الأغنية من الأجواء الروحانية التي يشعر بها المسلم في الأماكن المقدسة، ومن كلماتها "مكة وفيها جبال النور، طلة على البيت المعمور، دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام".



محمد الكحلاوي

قدَّم الممثل والمنشد محمد الكحلاوي أغنية "لاجل النبي"، ونالت شهرة واسعة، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على إنتاجها ما زالت موجودة ويرددها الجمهور في المناسبات الدينية.





أغاني شعبية عن موسم الحج

حرص أيضاً نجوم الغناء الشعبي على تقديم أغنيات عن فريضة الحج، ومن أبرزهم الفنانة فاطمة عيد التي قدمت أغنية بعنوان "رايحة فين يا حاجة" وتقول كلماتها" رايحة فين يا حاجة يا أم شال قطيفة.. رايحة أزور النبي محمد والكعبة الشريفة".





زفة الحجاج

وقدم "العربي فرحان البلبيسس" أغنية بعنوان "زفة الحجاج"، وتقول كلماتها "رب العباد موجود.. نفسي أزورك يا حبيبي.. قالوا كل شيء وله آوان ".



