شكرا لقرائتكم خبر عن 522 مليون دولار لـ الجزء التاسع من F9 فى ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Fast & Furious 9، إلى 522 مليونًا و746 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، وكان قد طرح العمل في دور العرض حول العالم في مايو الماضى، ولكنه وصل دور العرض الأمريكية في 25 يونيو الماضى.

وأنقسمت الإيرادات بين 151 مليونًا و908 آلاف دولار بـ دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و400 مليون و838 ألف دولار بـ دور العرض في حول العالم.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.